Sie kann wieder lachen! Selena Gomez (26) hatte es in den letzten Monaten wohl alles andere als leicht: Nachdem sie im Oktober einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, zog sich die schöne Brünette vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Umso schöner, dass sie sich nun zum Jahresende nicht nur wieder vor die Linsen der Paparazzi traut, sondern offenbar auch richtig glücklich ist: Aufnahmen zeigten Sel jetzt mit einer Freundin bei einer fröhlichen Weihnachtswanderung!

Gemeinsam mit einer Freundin begann die Sängerin nun sportlich das Weihnachtsfest: An Heiligabend zog es sie zu einer Wanderung nach draußen in Los Angeles' Natur. Sportlich in schwarz-weißer Leggins, coolem Puma-Hoodie und Sonnenbrille spazierte die "Wolves"-Interpretin neben ihrer Begleitung her. Besonders auffällig: Selenas breites und dauerhaftes Lächeln auf den spontanen Schnappschüssen der Fotografen.

Schon einige Tage zuvor sah man die Ex-Freundin von Justin Bieber (24) beim munteren Wandern und frische Luft schnappen in Kalifornien. Eine Freizeitgestaltung, die dem Ex-Disney-Star richtig gut zu tun scheint. Ein anderes Hobby will sie aber dafür lieber an den Nagel hängen: "Selena zeigt keinerlei Interesse daran, irgendwann in näherer Zukunft wieder Social Media zu nutzen. Sie weiß, dass sie irgendwann zurückkehren muss, aber dann wird es völlig anders und mehr zu Promotionszwecken sein als alles andere", verriet kürzlich ein Insider gegenüber Hollywood Life.

