In diesem Jahr war Weihnachten für Annemarie Carpendale (41) und ihre Liebsten besonders aufregend! Seit Mai sind die Moderatorin und Ehemann Wayne Carpendale (41) glückliche Eltern eines Söhnchens. Damit erlebten die beiden nun das allererste Fest mit Baby im Haus. Und auch für den Promi-Sprössling war alles neu und interessant: Auf seinen ersten Weihnachts-Fotos bestaunt der Kleine den Baum und die vielen Kugeln ganz ehrfürchtig.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 41-Jährige an den Feiertagen gleich zwei süße Bilder von ihrem entspannten Mini-Schatz. Auf dem aktuellen Foto nimmt Annemarie ihren Sohn hoch, der allerdings nur Augen für den leuchtenden Tannenbaum neben seiner Mama hat. "Ein Bild voller Liebe und Verbundenheit", lautet nur einer der begeisterten Fan-Kommentare unter dem festlichen Schnappschuss.

Nicht der erste Einblick in die Feiertage von Familie Carpendale: Am ersten Feiertag teilte Papa Wayne ein Selfie, auf dem er gespielt beleidigt bemerkt, dass sein Nachwuchs nun für alle im Mittelpunkt steht und nicht mehr er. "Nimm es nicht so schwer, Wayne, im Moment hast du ja wenigstens noch mehr Witze drauf als er", "tröstete" ein Follower ihn mit einem Augenzwinkern.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendales Sohn im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und Annemarie Carpendale an Weihnachten 2018

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seiner Familie zu Weihnachten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de