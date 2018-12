Endlich wieder Kuschelzeit bei Sarah Lombardi (26)! Während ihre Fans die Ehe der Sängerin mit Pietro Lombardi (26) dank einiger Dokusoaps im TV miterleben durften, lautet die Devise bei ihrem neuen Freund Roberto ganz anders. Gelegentlich gibt Sarah Einblicke in ihre Beziehung, hält sie im Vergleich zu anderen Themen aber eher im Hintergrund. Zum Fest der Liebe teilte die Musikerin nun zwei neue Schnappschüsse, auf denen sie vor Glück und Verliebtheit nur so strahlt!

Sarahs Follower durften sich am ersten Weihnachtsfeiertag über süße Pärchen-Aufnahmen in ihrer Instagram-Story freuen. Auf den Bildern kuscheln die 26-Jährige und ihr Liebster innig und strahlen – da liegt Liebe in der Luft! Bereits vor einigen Tagen hatte sie verraten, dass das Paar gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Pietro und dem gemeinsamen Sohn Alessio (3) in Köln feiern würde. "Bei uns war es richtig, richtig toll. Es war sehr chaotisch mit sehr vielen Geschenken, sehr viel Essen – ich hab richtig viel reingehauen", berichtete sie nun vom Fest.

Den Mittag des ersten Feiertages verbrachten Sarah und ihr Schatz noch beim Essen mit ihrer Oma, wenige Stunden später saß das Duo dann am Flughafen. "Jetzt fliegen wir nach Berlin zu Robertos Familie und feiern da auch noch ein bisschen Weihnachten", erzählte die junge Mutter ihren Fans.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto an Weihnachten 2018

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Sohn Alessio an Weihnachten 2018

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

