"Kevin – Allein zu Haus" hat ihm zu Ruhm und Ehre verholfen! Seit 1990 wird der Film immer zu Weihnachten gezeigt und lockt jedes Jahr aufs Neue weltweit etliche Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Macaulay Culkin (38) verkörperte Anfang der 90er Jahre die Hauptfigur Kevin – und profitiert bis zum heutigen Tag von seiner Rolle als Junge allein daheim. Dank "Kevin" fliegen Macaulay immer noch die Frauenherzen zu!

In der "The Tonight Show" erzählte Macaulay dem Moderator Jimmy Fallon (44), dass er zur Weihnachtszeit noch häufiger erkannt werde als sonst. Besonders gelegen komme ihm seine damalige Rolle, wenn er eine neue Freundin hätte. Es sei durchaus schon vorgekommen, dass die Damen beim gemeinsamen TV-Abend auf der Couch "Kevin – Allein zu Haus" sehen wollten, gesteht der Schauspieler. Für den mittlerweile 38-Jährigen sei das kein Problem, wenn es die Damen in Stimmung bringe.

Dass Macaulay seine Paraderolle von damals immer noch beherrscht, zeigte er kürzlich in einem Werbespot. Dort stellt er noch einmal die kultige Rasurszene nach, hüpft auf dem Bett herum und veranstaltet ein Dinner nur für sich selbst. Nach eigenen Angaben kann er die Szenen aus dem Film immer noch nachsprechen.

United Archives GmbH / ActionPress Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Getty Images Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018

Getty Images North America Schauspieler Macaulay Culkin bei den American Music Awards

