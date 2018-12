Was für ein wunderschöner Weihnachtshingucker! Dieses Fest der Liebe ist für Khloe Kardashian (34) und Kylie Jenner (21) ein ganz besonderes: Zum allerersten Mal verbringen die Reality-Damen die besinnliche Jahreszeit als Mamas – Kylies Kleine kam im Februar auf die Welt und wenige Wochen später wurde auch schon ihre Cousine geboren. Ihr Familienglück zelebrieren die frischgebackenen Muttis auf dieselbe Art und Weise – und zwar mit niedlichen Partneroutfits mit ihren Kids!

In ihrer Instagram-Story teilte Kylie einen entzückenden Schnappschuss von der legendären Kardashian-Weihnachtssause: Das Bild zeigt sie und Khloe jeweils mit ihren Töchtern Stormi Webster und True Thompson, wobei jedes Mutter-Kind-Duo in einem entzückenden Partnerlook strahlt! Währen die Lipkit-Designerin und ihr Spross ganz in Glitzer funkelten, fielen Khloe und Baby True mit ihrem Tülltraum in Weiß auf. Da wusste die Social-Media-Gemeinde gar nicht, zu welchem Paar sie zuerst schauen sollte!

Besondere Highlights sind die individuellen Accessoires der Mini-Mädels! Rap-Tochter Stormi liebt bekanntlich den sportlichen Look und ist somit auch dieses Mal in Hosen und kleinen Nike-Schühchen geschlüpft. Cousine True ist dagegen schon jetzt für ihren Turban und ihr supersüßes Lachen bekannt – und siehe da: Auch dieser Fashionista fehlen ihre Markenzeichen nicht!

Instagram / khloekardashian Kylie Jenner und Khloe Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Storni Webster

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson

