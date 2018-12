Für welchen Star schwärmt Vanessa Mai (26)? Die Schlagersängerin hat selbst unzählige Fans, die sie auf ihren Tourneen begleiten und für ausverkaufte Konzerte sorgen. Auch im Netz hat sie zahlreiche Supporter: Alleine auf Instagram folgen ihr über 400.000 Anhänger. Vanessa kann sich gut in ihre Follower hinein versetzen, denn sie selbst ist auch begeistert von anderen Künstlern. Vor allem mag die 26-Jährige Taylor Swift (29) – bei der Blondine wird die "Love Song"-Interpretin zum absoluten Fan-Girl!

Im Promiflash-Interview sprach die Schwiegertochter von Andrea Berg (52) über ihr großes Idol: "Ich liebe, dass sie ist wie sie ist. Sie tanzt eigentlich nicht besonders gut und eigentlich bin ich immer begeistert von Künstlern, die tanzen können. Das ist bei ihr nicht der Fall, aber sie hat irgendwie was anderes, was mich fasziniert." Außerdem sei sie davon beeindruckt, dass Taylor so einen tollen Kontakt zu ihren Fans hat. "Sie ist so ein Weltstar und trotzdem gibt sie einem das Gefühl, dass man mit ihr befreundet ist."

Abgesehen von TayTay hat Vanessa noch weitere Vorbilder. Im Gespräch zählte sie noch Jennifer Lopez (49), Beyoncé (37) und Michael Jackson (✝50) auf. "Ich bin da aber eigentlich ziemlich offen. Ich sage jetzt nicht: Das ist mein Riesen-Idol, sondern ich lasse mich gerne von vielen Künstlern inspirieren", führte sie weiter aus.

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

Becher / WENN.com ; Theo Wargo / Getty Images for iHeartMedia Vanessa Mai und Taylor Swift

imagebroker.com / ActionPress Vanessa Mai, Schlagersängerin

