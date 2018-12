An Silvester wird es spannend bei GZSZ! In der Episode 6666, die am 28. Dezember über die Bildschirme flimmern wird, dürfen sich die Fans der Erfolgsserie auf spannende Momente freuen. Aber wie starten die Serien-Stars privat ins neue Jahr? In einem Interview plaudert Emily-Darstellerin Anne Menden (33) jetzt aus: Sie feiert den Jahreswechsel am liebsten mit ihren Freunden und ihrer Familie!

Im Gespräch mit RTL erzählt die 33-Jährige, dass sie Silvester lieber in heimischer Umgebung feiert, statt in den Club zu gehen. "Ich finde es schöner, ganz entspannt im Familien- und auch im Freundeskreis zu Hause zu sein", erzählt der GZSZ-Star. "Man sitzt zusammen, trinkt was und unterhält sich. Und um kurz vor zwölf geht es dann raus, um das Feuerwerk zu schauen”, verrät die Wahlberlinerin, wie ihr perfekter Jahreswechsel aussieht.

Anders als bei Anne wird es bei GSZS an Silvester alles andere als entspannt zugehen. Wie die aktuelle Vorschau der Daily-Soap zeigt, steht vor allem Serienfigur Sunny Richter (Valentina Pahde, 24) im Fokus der Jubiläumsepisode. Die Enkelin von GZSZ-Urgestein Dr. Joachim Gerner (Wolfgang Bahro, 58) trifft eine folgenschwere Entscheidung, die lebensbedrohliche Konsequenzen haben könnte.

MG RTL D / Sebastian Geyer Anne Menden, Felix von Jascheroff und Jörn Schlönvoigt auf Mallorca

MG RTL D / Bernd Jaworek Der Cast von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" beim Fotoshooting zur 6666. Folge der Vorabendserie

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sunny Richter (Valentina Pahde) und Dr. Joachim Gerner (Wolfgang Bahro) am Set von GZSZ

