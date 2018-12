Jetzt ist es offiziell! Nachdem Miley Cyrus (26) mehrere Fotos in den sozialen Medien geteilt hatte, auf denen sie in einem weißen Kleid eng umschlungen mit Liam Hemsworth (28) zu sehen ist, kochte die Gerüchteküche beinahe über. Haben sich die Sängerin und der Schauspieler nach zehn gemeinsamen Jahren endlich das Jawort gegeben? Mit einem süßen Kommentar bestätigte Miley nun, was viele Fans schon vermutet hatten.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin vergangenen Mittwoch ein Bild, auf dem sie ihren Schatz küsst. Sie trägt ein langes weißes Kleid, er einen schicken Anzug mit Krawatte. So vermuteten ihre Fans, sie habe geheiratet und gratulierten ihr dementsprechend. Ein Follower postete: "Du hast den heißesten Mann Hollywoods geheiratet." Mileys Antwort ließ nicht lange auf sich warten. "Ja, das weiß ich", schrieb die 26-Jährige und machte somit klar: Sie und Liam sind jetzt Mann und Frau.

Neben den zahlreichen Fan-Gratulanten freute sich auch Sänger Mark Ronson (43) für das frisch vermählte Ehepaar. Auf Twitter teilte er jetzt ein Video, in dem er auf seiner Gitarre den Song "Hier kommt die Braut" spielt. Mit den Worten "Glückwunsch, Miley und Liam. Ich hoffe, jeder findet mal die wahre Liebe", gratulierte der DJ seiner Musik-Kollegin und ihrem Mann zur Hochzeit.

927436064 Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige

Instagram / mileycyrus Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

John Phillips/Getty Images Mark Ronson und Miley Cyrus bei KISS FM in London im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de