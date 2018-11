Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Miley Cyrus (26)! Monatelang fragten sich die Follower der Musikerin, was hinter ihrer Social-Media-Pause steckt. Sämtliche Kanäle der "Wrecking Ball"-Interpretin waren wie ausgestorben – alte Postings wurden gelöscht und auf neue Updates warteten die Nutzer vergebens. Ob die On-Off-Freundin von Liam Hemsworth (28) auf diese Art Spannung aufbauen wollte? Jetzt beendete Miley ihre Stille im Netz nämlich und kündigte einen neuen Song an!

In den Instagram-Beiträgen, die die 26-Jährige vor wenigen Stunden veröffentlichte, können ihre Bewunderer sich bereits einige Sekunden des Tracks anhören. "Nothing Breaks Like a Heart" ist der Titel des Songs, den Miley in Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten und DJ Mark Ronson (43) erarbeitet hat – das Lied erscheint bereits am kommenden Donnerstag! Das Duo wird ihr Projekt auch am 15. Dezember im TV bei "Saturday Night Live" präsentieren.

Mileys Fans rasten in den Kommentaren vor lauter Freude förmlich aus: "Na, endlich! Ich freue mich schon drauf" und "Das klingt so toll! Richtig cool, Miley", jubeln zwei User unter dem Beitrag. Werdet ihr euch "Nothing Breaks Like a Heart" anhören? Stimmt ab!

Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post Miley Cyrus bei der Met-Gala in New York

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Mark Ronson, DJ und Musikproduzent

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images for Turner Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de