Bekommen Willi (43) und Jasmin Herren etwa Nachwuchs? Noch vor rund zwei Wochen machten unschöne Nachrichten die Runde: Der Ballermannsänger soll seine Gattin im Rausch geschlagen haben. Nur wenige Tage später dementierte das Paar die Prügelattacke jedoch – es sei eher ein hitziges Handgemenge gewesen. Jetzt brodelt es erneut in der Gerüchteküche. Eine Person aus Willis Freundeskreis will wissen: Jasmin ist schwanger!

Eine Quelle aus Willis Umfeld beteuerte gegenüber RTL nun, dass Jasmin ein Baby erwarte. Nach dem jüngsten Drama wäre eine Schwangerschaft auf alle Fälle eine deutlich erfreulichere Neuigkeit. Als der Sender bei dem ehemaligen Lindenstraße-Darsteller nachfragte, musste dieser seine Fans jedoch enttäuschen. "Wir wünschen uns ein Kind und arbeiten auch schon kräftig daran", erklärte Willi und stellte zugleich klar: "Allerdings will es im Moment noch nicht klappen. Deswegen ist an den Schwangerschaftsgerüchten nichts dran."

Aktuell befindet sich Willi in einer Entzugsklinik und kämpft dort gegen seine jahrelange Tablettenabhängigkeit. Jasmin unterstützt ihn auf seinem Weg: "Ich vertraue Willi zu 100 Prozent, sonst wäre ich nicht hier. Er ist definitiv in irgendeiner Form krank", sagte sie neulich in einem TV-Interview des Senders.

Wenzel, Georg / ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Angermaier Trachten-Nacht 2018

Kenny Deppe/ActionPress Willi Herren bei Dreharbeiten zum Musikvideo "Sie ist vorne gut gebaut"

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren in St. Anton

