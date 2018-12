Bereits zwei Jahre ist die Trennung von Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) mittlerweile schon her, auf dem Papier geschieden sind die beiden Sänger aber bislang dennoch nicht. Das könnte sich im kommenden Jahr allerdings ändern. Zwar versteht sich das ehemalige Paar weiterhin gut, ein Liebes-Comeback schließen beide Seiten aber schon seit Monaten definitiv aus. 2019 sollen dann offiziell die Scheidungspapiere unterzeichnet werden.

Zu Bild sagte der 26-Jährige: "Wir machen im kommenden Jahr nun einen Termin und werden das regeln. Wir werden aber danach weiter freundschaftlich verbunden sein.“ Wie gut die beiden nach ihrem Liebes-Aus harmonieren, konnte man bereits an Weihnachten sehen. Die Festtage verbrachten die Musiker zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (3) sowie mit Roberto, Sarahs neuem Partner.

"Sarah hat einen neuen Freund und deswegen sind wir beide darum bemüht, auch auf dieser Ebene Klarheit zu schaffen. Es fehlt noch eine Unterschrift zur Scheidung", führte der junge Papa weiter aus. Ein Problem habe er mit dem neuen Mann an der Seite seiner Ex allerdings nicht – an Weihnachten sollte es nämlich einzig und allein um den gemeinsamen Sohn Alessio gehen.

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Freund Roberto im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Weihnachten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de