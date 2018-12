Große Freude bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth! Die Sängerin und der Schauspieler haben allem Anschein nach geheiratet. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren Schnappschüsse des Paares in weißem Kleid und Smoking an die Öffentlichkeit geraten. Jetzt teilte die Musikerin selbst ein Foto von sich und ihrem Liebsten in diesem Outfit. Für ihre prominenten Kollegen ein guter Anlass, um Miley und Liam zu ihrer Hochzeit zu gratulieren.

Die frohe Botschaft, dass das Couple den Bund der Ehe eingegangen sein soll, sprach sich auch unter den Promis schnell herum. Unter Mileys Instagram-Post sandte "Million Dollar Baby"-Darstellerin Hilary Swank (44) Herzchen- und Sternschnuppen-Emojis – ähnlich sah auch die Reaktion von Komikerin Rebel Wilson (38) aus. Der "Sin City"-Star Jaime King (39) kommentierte derweil: "Ja! Gratulation, an euch beide." Die Sängerin Ashley Tisdale (33) schloss sich mit den Worten an: "Glückwunsch, ihr Hübschen." Allround-Talent Elizabeth Banks (44) rundete die erste Welle der Freude kurz darauf mit einem Superlativ ab: "Die beste Nachricht überhaupt."

Die Trauung im Hause Hemsworth-Cyrus könnte jedoch nicht das einzige Geschenk sein, das sich das Paar unter den Weihnachtsbaum gelegt hat: Die 26-Jährige könnte dem Vernehmen nach schwanger sein. Enge Freunde der "Wrecking Ball"-Interpretin vermuteten aufgrund der heimlichen Zeremonie nämlich, dass Miley auf eine Hochzeit mit Babybauch verzichten wollte.

Janet Gough / AFF-USA.com / MEGA Hilary Swank im Oktober 2018

MEGA Elizabeth Banks, Schauspielerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth

