Rückblick auf ein aufregendes Jahr! Auch in diesem Jahr wandte Queen Elizabeth II. (92) sich mit einer Weihnachtsansprache an die britische Bevölkerung. Allerdings sorgten in der Videobotschaft nicht die Worte der Monarchin für Aufsehen, sondern viel eher die vielen Details im Hintergrund. So hagelte es Kritik für ein goldenes Piano. Doch auch die strategisch gut platzierten Fotos waren von wichtiger Bedeutung.

"Es war ein belebtes Jahr für meine Familie, mit zwei Hochzeiten und zwei Babys – und einem weiteren Kind auf dem Weg. Das hilft dabei, eine Großmutter gut beschäftigt zu halten", fasste die Queen das vergangene Jahr zusammen. Auch die Bilder an ihrer Seite zeigen die Höhepunkte des Jahres. So stehen sowohl das beliebte, schwarz-weiße Hochzeits-Pic von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), als auch die Aufnahme Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) mit den Blumenkindern auf ihrem Tisch.

Auch sonst wollte das Royal-Oberhaupt schöne Momente ihrer Familie hervorheben. So findet sich unter den sechs Schnappschüssen auch das neuste Familienfoto von Prinz William (36), Herzogin Kate (36) und den drei Kindern. Außerdem war der 70. Geburtstag von Thronfolger Prinz Charles (70) ein Höhepunkt 2018, weshalb das Family-Pic von jenem Tag und eines der Queen, ihres Gatten Prinz Philip (97) und dem kleinen Sohnemann aus dem Jahr 1949 jeweils einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch erhielten. Zu guter Letzt wollte Elizabeth auch ihren Vater King George VI. mit einem alten Bild aus dessen Jugendjahren ehren.

Instagram / kensingtonroyal Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

MEGA Offizielles Hochzeitsfoto von Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Anzeige

MEGA Die königliche Familie um Prinz Charles

AFP/Getty Images Queen Elizabeth mit Prinz Philipp und ihren Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne

Getty Images Der ehemalige Premierminister Winston Churchill und König George VI. 1942



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de