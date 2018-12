Michelle (46) bekam am Dienstagabend einen ordentlichen Shitstorm ab: Die Schlagersängerin stand in der "Helene Fischer Show" auf der Bühne, doch das Duett mit ihrer Kollegin Helene (34) war nicht der Auslöser für fiesen Hate im Netz. Die User machten sich über Michelles Äußeres lustig: Sie spekulierten, ob sich die Musikerin die Lippen hat aufspritzen lassen und ob sie eine Perücke trage. Alles Quatsch, macht Michelle nun selbst deutlich!

Besonders der dicke Schmollmund bot vielen Twitter-Nutzern eine große Angriffsfläche für wilde Mutmaßungen: So hatte man die 46-Jährige bisher jedenfalls noch nie gesehen – hat Michelle also vom Beauty-Doc nachhelfen lassen? "Liebe Fans! Möchte kurz klarstellen, dass ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe", beteuerte die "Nicht verdient"-Interpretin auf Instagram. Dazu postete sie ein Selfie, auf dem sie gewohnt natürlich und ohne viel Chichi in die Kamera lächelte. "Leider kommt es oft vor, dass das Licht in einer Show nicht optimal war…", erklärte Michelle weiter.

Auch auf weiteren aktuellen Bildern ist deutlich zu erkennen, dass Michelle ihrem allseits bekannten und so gern gesehenen Look treu bleibt: Ob mit nassen Haaren frisch aus der Dusche oder auf dem weihnachtlichen Familienfoto – Michelle ist und bleibt eine echte Naturschönheit.

ZDF/Michael Zargarinejad Helene Fischer und Michelle in der "Helene Fischer-Show" 2018

Instagram / michelle_aktuell Michelle, Dezember 2018

Instagram / michelle_aktuell Schlagersängerin Michelle

Instagram / michelle_aktuell Michelle (m.) und ihre Familie, Weihnachten 2018



