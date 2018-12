In fünf Tagen ist es endlich wieder so weit: Dann kann wöchentlich mitgefiebert werden, wie Andrej Mangold (31) in der RTL-Kuppelshow Der Bachelor nach seiner Traumfrau sucht. Das Prinzip: Ein Junggeselle, 20 hübsche Bewerberinnen und hoffentlich am Ende die ganz große Liebe. Jetzt wurden Bilder des ersten Aufeinandertreffens veröffentlicht und die zeigen: Die Ladys sind schon jetzt hin und weg.

Er ist aber auch eine Erscheinung! Wenn der Profibasketballer mit seinen 1,90 Metern im schicken blauen Anzug vor seinen Kandidatinnen steht, und tief in die Augen der Damen blickt, können die kaum noch widerstehen: Sie alle kommen nach der ersten Begegnung mit dem Hannoveraner aus dem Strahlen nicht mehr raus.

In neun Folgen werden die attraktiven Singleladys dann wieder um die Gunst des gut aussehenden Sportlers und natürlich um die heiß begehrte letzte Rose kämpfen. Dabei wird bestimmt gelästert, gezofft und geliebt, was das Zeug hält. Wie findet ihr die ersten Fotos? Stimmt in der Umfrage ab! Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

RTL Andrej Mangold vor der Bachelor-Villa

RTL Andrej Mangold und Luisa

RTL Andrej Mangold und Eva

RTL Andrej Mangold und Nadine



