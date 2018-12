Zum Weihnachtsfest gibt es in vielen Familien oft auch reichlich zu schlemmen! So wohl auch bei den Kardashians. Mit Blick auf die Bilder der luxuriösen Weihnachtsparty der berühmten Familie, die sie auf Social Media zeigten, hat sich an deren Traumfiguren über die Feiertage zwar nichts geändert, doch zumindest Kim (38) und Khloe (34) scheinen ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn wie sie jetzt verkündeten, ist nun erstmal wieder eine strenge Diät angesagt!

Auf Instagram meldete sich Kim mit einem Foto nach den Feiertagen zurück: Mit einer großen Glasschüssel voller Grünzeug in der Hand reckt sie zwei Finger zum Victory-Zeichen in die Luft und schrieb dazu: "Zurück zum Salat". Auch für ihre Schwester Khloe ist mit dem Schlemmen erst einmal Schluss. Mit einem kurzen "Oh mein Gott, ich auch", wollte sie offenbar deutlich machen, dass der Schmaus der letzten Tage noch schwer im Magen liegt und auf dem Gewissen lastet. Für manche Fans scheint das Fasten jedoch erst im neuen Jahr eingeplant zu sein: "Ich bin noch nicht soweit", reagierte ein Follower.

Zum Fest der Liebe ließen die Reality-TV-Stars die Diäten aber links liegen – und gönnten sich nicht nur leckeres Essen, sondern auch eine dicke Feier: Für ihre Wahnsinns-Weihnachtsparty hatten Kim und ihr Ehemann Kanye West (41) keine Kosten und Mühen gescheut und verwandelten ihr Luxus-Anwesen kurzerhand in ein echtes Winter-Wunderland.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Darstellerin und Unternehmerin

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Moderatorin

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

