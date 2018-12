Fashion-Fauxpas? Bei Herzogin Kate (36) Fehlanzeige! Die Liebste von Prinz William (36) bewies auch in ihrem siebenten Jahr als Mitglied der britischen Royal-Family, dass sie das Zeug zu einer echten Mode-Ikone hat. Egal, ob im eleganten Ballkleid, farbenfrohen Mantel oder ganz selten auch mit Hose und Blazer – ein Style-Ausrutscher unterläuft der 36-Jährigen äußerst selten. Promiflash schaut deshalb noch einmal auf 2018 zurück: Das sind die fünf spektakulärsten Looks der Herzogin von Cambridge!

1. Glamouröser Auftritt in Norwegen

Im Februar setzte Kate den einen besonders modischen Akzent in diesem Jahr: Anlässlich eines Dinners im norwegischen Königspalast wählte die Dreifach-Mama ein bodenlanges Kleid in zartrosa ihres Lieblingslabels Alexander McQueen. Zu diesem Zeitpunkt war die Herzogin noch schwanger mit Prinz Louis – die wachsende Babykugel umrahmte sie zusätzlich elegant mit einem langen seidigen Cape, das mit Diamanten am Kragen besetzt war und wirkte damit beinahe wie eine griechische Göttin.

2. Knalligster Schwanger-Look

Aber auch schon im Januar fiel Kate mit ihrer Kleiderwahl ordentlich auf: In diesem pinken Mulberry Mantel für umgerechnet 2.000 Euro besuchte sie die Kathedrale von Coventry und kombinierte zum knalligen Stück stilbewusst schwarze Accessoires. Doch den edlen Look trug die Schwägerin von Prinz Harry (34) nicht zum ersten Mal: Kurz vor der Geburt ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (3) hatte sie das Piece schon einmal vorgeführt und damit einen Hinweis auf das Babygeschlecht gegeben. Das zweite Mal war die Farbe kein Indiz: Am 23. April kam ihr zweiter Sohn zur Welt.

5. Casual-Look auf Zypern

Beim Staatsbesuch im Dezember auf der Mittelmeer-Insel Zypern wurde es noch mal richtig lässig – das war wohl der schönste Hosen-Auftritt der brünetten Schönheit: In einer dunkelblauen Schlaghose, einem weißen Oberteil und einem olivgrünen Blazer stieg sie aus dem Flieger und überzeugte auf ganzer Linie mit der edlen Kombination. Ob sie sich bei diesem Ensemble von ihrer Schwägerin Meghan (37) hat inspirieren lassen? Auch sie liebt den perfekten Auftritt im eleganten Casual-Look.

3. Mal ganz anders: Blaues Freizeit-Outfit

Im Juni nahm Prinz William am Polo-Turnier Maserati Royal Charity Polo Trophy teil – im Fokus der Fotografen stand jedoch seine ihn anfeuernde Familie. Seine Frau erschien zu diesem Event in einem echten Freizeit-Outfit und bewies gleichzeitig: Stil muss keine Tausende Euro kosten! Die Robe war nämlich von der Stange und kostete schlappe 45 Euro. Das Zara-Kleid komibinierte sie mit Kork-Espadrilles von Russell & Bromley, in denen sie auch ihren quirligen Kids hinterherlaufen konnte.

4. Am eisvogelblauen Kleid schieden sich die Geister

Beim Staatsbankett zu Ehren der niederländischen Monarchen König Willem-Alexander (51) und Königin Maxima (47) fiel die Wahl auf ein ungewöhnliches Kleid: Über die eisvogelblaue Robe von Alexander McQueen wurde vor allem im Netz heftig diskutiert: Der Stoff schmiegte sich eng an ihren Oberkörper, an den Oberschenkeln fiel das Dress in weite Rüschen. Die Twitter-User verglichen es mit einem Schulball-Outfit, doch ein besonderer Kopfschmuck schien es immens aufzuwerten: Die Tiara, die Kate dazu trug, ist schon das Lieblings-Stück von der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) gewesen. So zollte sie mit dem Accessoire der Mutter ihres Gatten Tribut.

Getty Images Herzogin Kate und König Harald von Norwegen im Februar 2018

Getty Images Herzogin Kate bei der Coventry Kathedrale im Januar 2018

Splash News Herzogin Kate im Beaufort Polo Club in Gloucester

John Stillwell/AFP/Getty Images Herzogin Kate bei einem Staatsbankett im Buckingham Palace 2018

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf Zypern

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dubbo, Australien



