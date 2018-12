Ist zwischen Gigi Hadid (23) und Zayn Malik (25) schon wieder alles aus? Erst im Sommer hatten das schöne Model und der ehemalige Boyband-Hottie ihrer Liebe eine weitere Chance gegeben: Nach einer dreimonatigen Beziehungspause hatten die Turteltauben im Juni ihre Romanze fortgesetzt. Nun sind die Fans des Paars aber in großer Sorge – denn Gerüchten zufolge sollen Gigi und Zayn erneut getrennte Wege gehen!

Schon zwei Monate ist es her, dass das Victoria's Secret-Model zuletzt ein süßes Foto mit ihrem Partner auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Auch zum Fest der Liebe vermissten die Follower der beiden niedliche Weihnachts-Pics als Pärchen – stattdessen veröffentlichte die Blondine einen Throwback-Schnappschuss mit ihrer Schwester Bella Hadid (22). Unter dem Bild häufen sich neben lieben Komplimenten auch die Sorgen ihrer Community: "Wo ist Zayn?", fragte sich ein Bewunderer von Gigi.

Für die größten Zweifel an der intakten Beziehung der beiden sorgte an den Festtagen aber eine Aufnahme auf dem Social-Media-Account von Zayns Cousin Jawaad: Obwohl die beiden Jungs auf dem erst wenige Stunden alten Selfie amüsiert die Zunge rausstrecken, schrieb der Vetter des Sängers emotional: "Durch dick und dünn, ich würde mir eine Kugel für dich einfangen. Kopf hoch, Bruder!" Denkt ihr, dass Gigi und Zayn wirklich wieder getrennt sind? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Instagram / gigihadid Bella und Gigi Hadid als Kinder mit ihrer Mutter Yolanda

Instagram / jawaad_official Zayn Malik und sein Cousin Jawaad Saeed

