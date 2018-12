Es wird immer verwirrender in Sophia Thomallas (29) Liebesleben! Eigentlich galt die schöne Tochter von Simone Thomalla (53) seit über einem Jahr als glücklich vergeben an Gavin Rossdale (53). Nun tauchten allerdings eindeutige Knutschbilder mit einem anderen Mann auf: Torwart Loris Karius (25). Viele Follower sind sich sicher: Damit ist das Liebes-Aus von dem Model und dem Rocker besiegelt. Offiziell bestätigt ist dies zwar nicht, sollten Gavin und Sophia aber tatsächlich getrennte Wege gehen, scheint bei ihnen zumindest kein böses Blut zu fließen. Der Musiker drückte nun tatsächlich bei einem Insta-Pic von Sophias vermeintlicher neuer Flamme auf "Gefällt mir".

Diese Konstellation gibt Rätsel auf: Der neuste Instagram-Post des Fußballers, der ihn oberkörperfrei zeigt, sammelte schnell Likes im sechsstelligen Bereich. Unter den Fans des Bildes sind dabei auch Knutschkameradin Sophia – und ihr möglicher Ex! Gavin fand ganz offensichtlich auch Gefallen am Abbild des Blondschopfes, der mit seiner Vielleicht-Verflossenen auf Tuchfühlung am Strand in Miami ging.

Der Männer-Wechsel kommt überraschend. Schließlich verriet die Schauspielerin erst kürzlich in einem Interview, sich langsam bereit für Kinder zu fühlen. Von einer Trennung vom Bush-Frontmann war da noch so gar keine Rede.

JAXON/Mega Gavin Rossdale und Sophia Thomalla bei der LACMA Art+Film Gala

Instagram / lorisk21 Loris Karius im Dezember 2018

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

