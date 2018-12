Stefanie Giesinger (22) kehrte in der Weihnachtszeit dem kalten Deutschland den Rücken zu und verbrachte innige Stunden mit ihrem Schatz Marcus Butler (27) in Thailand. Dort genoss das Paar nicht nur die Sonne, die beiden probierten sich auch durch allerhand einheimische Köstlichkeiten und schlugen sich mit beispielsweise gegrillten Insekten den Magen voll. Wie Steffi im Netz schreibt, hat sie es sich in diesem Jahr besonders gut schmecken lassen – doch ihre Fans können von einem After-Christmas-Bauch nichts erkennen!

Auf Instagram zeigt sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin mit ihrem Liebsten am Strand, die Beauty trägt einen Leoparden-Bikini. Auf dem süßen Couple-Schnappschuss hält Marcus aufgeregt seine Hand an Stefanies Bauch, die guckt ihren Freund mit offenen Augen an, dazu schreibt sie neckisch: "Leute, wir sind so glücklich zu verkünden: Wir erwarten einen Weihnachtsbauch!" Von Steffis beschriebener Food-Baby-Wölbung nach der Weihnachtsschlemmerei können die Follower aber nichts sehen. "Welcher Bauch?", "Ich seh da kein Gramm zu viel" oder "Wo soll da bitte ein Christmas-Belly sein? Immer noch total flach", waren nur drei der Kommentare.

Mit ihrem Schnappschuss legte die Kaiserslauterin auch einige ihrer Fans rein – die dachten nämlich kurzzeitig, die 22-Jährige würde ein Baby erwarten. Zwar möchte die TV-Bekanntheit irgendwann Mutter werden, doch damit lässt sie sich noch Zeit. Bild verriet sie dazu: "Ich brauche noch sieben Jahre um Kind zu sein, mich auszutoben, die Welt zu bereisen."

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger in Thailand 2018

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, GNTM-Gewinnerin

