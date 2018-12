Ehrenvolle Geste für Michael Schumacher (49)! Am 3. Januar wird der am 29. Dezember 2013 verunglückte Formel-1-Star 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird seiner phänomenalen Karriere auf besondere Weise Tribut gezollt: Michaels Fans dürfen sich über eine App für Android-Smartphones und iOS freuen und können sich mit deren Hilfe auf eine virtuelle Zeitreise durch das Leben des Rekordweltmeisters begeben. Mit dem digitalen Geburtstagsgeschenk dürfen sie ihrem Idol ganz nahe sein und erhaschen sogar Einblicke in Michaels Kindheit.

Ab Schumis rundem Geburtstag wird Schumacher. The Official App bei Google Play und im App-Store erhältlich sein. Wie auf der offiziellen Facebook-Seite des ehemaligen Rennfahrers angekündigt wird, zeigt sie Rennwagen in 3D und simuliert deren Motoren-Sound. Außerdem erwartet die Nutzer ein 2013 aufgenommenes Interview mit Michael. Die Supporter können sich auf dem Touchscreen auf eine Tour durch die historische Kartstecke in Kerpen-Manheim begeben – dem Abschnitt, auf dem Michael als Kind erste Erfahrungen im Autorennen sammelte. Neben einigen weiteren Schmankerln beleuchtet die App seine private Ausstellung.

Bereits im Juni wurde die Laufbahn des Ausnahmetalents mit einer Autoausstellung in der Motorworld Köln honoriert. Wie die App war auch die Sammlung eine Hommage an Michaels Erfolge: "Es soll ein Grand Prix der Erinnerungen werden, die Leute sollen ein Stück Automobilgeschichte erleben!", erklärte seine einstige Managerin Sabine Kehm.

United Archives GmbH Michael Schumacher bei "Wetten, dass..?"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Michael Schumacher Private Collection in der Motorworld Köln

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Michael Schumacher Private Collection in der Motorworld Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de