Im Hause Cyrus steht der nächste Meilenstein an! Knapp zehn Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sich Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) am 23. Dezember das Jawort. Die Zeremonie fand im engen Familienkreis im US-Bundesstaat Tennessee statt. Der zwölfte Monat des Jahres hat aber nicht nur für die Sängerin und den Schauspieler eine besondere Bedeutung: Nur fünf Tage später feiern Mileys Eltern Silberhochzeit!

Tish (59) und Billy Ray (57) traten am 28. Dezember 1993 vor den Traualtar. Anlässlich ihres Ehejubiläums nach einem Vierteljahrhundert machte die 59-Jährige ihrem Göttergatten eine Liebeserklärung auf Instagram: "Heute vor 25 Jahren standen Billy Ray und ich in unserem Wohnzimmer in Franklin, Tennessee und ich sagte: 'Ich will'. [...] Ich liebe dich mein Liebling. Wenn ich alles noch einmal tun müsste, würde ich nicht eine Sache ändern." Passend zu den 1990ern trägt Billy auf dem Pärchen-Bild einen Vokuhila.

Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter Miley und Noah (18) sowie Sohn Braison (24). Aus Tishs ersten Ehe mit Baxter Neal Helson, die nach drei Jahren geschieden wurde, stammen ein Mädchen und ein Junge. Billy brachte Christopher mit in die Beziehung.

