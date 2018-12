Glückliche Patchworkfamilie? Seitdem Sofia Richie (20) mit Scott Disick (35) zusammen ist, muss sie sich in der Gegenwart von Scotts Ex, Kourtney Kardashian (39), ziemlich beweisen. Schon des Öfteren hat das Trio etwas zusammen unternommen, doch dieses Mal verbrachte die Tochter von Lionel Richie (69) sogar den Winterurlaub mit den Kardashians: Sofia begleitete ihren Scott und seine einstige Flamme mit in den Schnee!

Wie HollywoodLife berichtete, sind die drei gemeinsam mit Kim (38), Kanye West (41) und Kendall Jenner (23) in diesem Jahr ins Skigebiet Aspen, Colorado, verreist. Dort angekommen überraschten Sofia und Kourtney im Einheitslook. In schwarzen Mänteln liefen die beiden Frauen vor dem 35-Jährigen – dicht gefolgt vom restlichen Teil des Kardashian-Jenner-Clans.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass diese Dreierkonstellation zusammen im Urlaub ist. Bereits vor wenigen Tagen schloss sich das Model ihrem Freund und der Mutter seiner drei Kinder an. Bei einem entspannten Mexiko-Trip haben sich die beiden Damen offenbar so gut verstanden, dass sie es prompt wiederholen mussten.

Dan Bathie / Spacesuit Media / SplashNews.com Sofia Richie und Scott Disick

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Scott Disick

Picture Perfect / Splash News; Splash News Kourtney Kardashian, Scott Disick und Sofia Richie

