Ein Abend mit dem Ehemaligen und seiner neuen Flamme – für Kourtney Kardashian (39) ist das offenbar kein Problem. Seit seiner Trennung von Scott Disick (35) im Jahr 2015 sieht man den Reality-Star auch immer wieder gemeinsam mit dem Ex und dessen Freundin Sofia Richie (20). Die Älteste der Kardashian-Schwestern nutzte jetzt offenbar ein Zusammentreffen, um ihrem Verflossenen zu zeigen, was er verpasst. Dabei steht die fast doppelt so alte Kourtney Model Sofia in Sachen sexy Outfit in nichts nach.

Bei der Eröffnung der Street Dreams Gala in West Hollywood kam es nun zu einem erneuten Dreier-Date. Das Event nahmen beide Ladys zum Anlass, viel nackte Haut zu zeigen. So ließ Kourtney in ihrem weit ausgeschnittenem Top tief blicken. Die 39-Jährige bewies damit, dass sie in bester Form ist und sich nicht verstecken muss. Aber auch Sofia zeigte in einem leicht transparenten Minikleid ihre sexy Kurven, hielt sich aber im Gegensatz zu Kourtney mit dem Ausschnitt etwas zurück.

Kourtney und Scott haben sich 2015 nach neunjähriger turbulenter Beziehung endgültig getrennt. Die beiden verbindet neben den drei gemeinsamen Kindern Mason Disick (8), Penelope Disick (6) und Reign Disick (3) wohl vorerst auch noch dieselbe Abendplanung. Für das Ex-Paar aber kein Problem, schließlich waren sie erst vor Kurzem auf Bali zusammen im Familien-Urlaub.

Getty Images Kourtney Kardashian zeigt ihr tiefes Dekolleté

Splash News Sofia Richie in Los Angeles

Splash News Kourtney Kardashian, Scott Disick und ihre Kinder Reign und Penelope

