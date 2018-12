Helene Fischer (34) kann sich bei ihrem Partner offenbar über viele Talente freuen! Vor wenigen Tagen schockierte die Schlager-Queen ihre Fans: Nach zehn Jahren Beziehung ist ihre Liebe zu Florian Silbereisen (37) zerbrochen. Die Sängerin hat sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite: Der Akrobat Thomas Seitel eroberte vor Kurzem ihr Herz. Seitdem die Beziehung der beiden bekannt ist, dringen immer neue Details über den 33-Jährigen an die Öffentlichkeit – und einige davon sind ziemlich skurril!

2008 gewann Thomas einen ganz besonderen Wettbewerb: In der TV-Show "Guinness World Records" trat er vor laufenden Kameras gegen seinen Kontrahenten Jens Esch an und musste innerhalb von fünf Minuten so viele Unterhosen wie möglich übereinander anziehen. Wild entschlossen, das Duell für sich zu entscheiden, begeisterte der Tänzer das Publikum mit seiner Schnelligkeit – mit Erfolg. Der Akrobat schlüpfte insgesamt in 82 Boxershorts und sicherte sich damit nicht nur den Sieg, sondern auch einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Thomas' Vielseitigkeit kam auch schon bei den verschiedensten Jobs zum Einsatz. Mit seinen Modelqualitäten machte er nicht nur Werbung für Müllfahrzeuge, sondern schaffte es dank seines durchtrainierten Körpers auch auf das Cover des Schwulenmagazins Mate. Seine Muskeln kommen ihm auch auf der Bühne zugute: Mit seinen waghalsigen Akrobatiknummern beeindruckte er nicht nur im "Cirque du Soleil", sondern brachte auch das Publikum von Helenes Konzerten zum Staunen.

Angela Weiss / Getty Images Thomas Seitel, Tänzer

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel beim Bambi 2017

Action Press Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Konzert 2017

