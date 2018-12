Helene Fischers (34) neuer Freund ist ein beliebter Augenschmaus! Erst am Mittwoch gaben die Schlager-Queen und ihr langjähriger Partner Florian Silbereisen (37) ihre Trennung bekannt. Die Musikerin verriet sogar, dass sie bereits neu vergeben sei an einen Tänzer aus ihrem Show-Team. Thomas Seitel ist zudem Luftakrobat und hat bereits gemodelt. Besonders spannend allerdings: Er war schon auf dem Cover eines Lifestyle-Magazins für Homosexuelle.

2013 zierte der heute 33-Jährige nicht nur die Titelseite des Hefts mate, sondern posierte auch für eine 13-seitige Fotostrecke. "Wir wollten Mode an einem lässigen Typen zeigen. Dafür war Thomas perfekt! [...] Das Magazin hat keinen sexuellen Inhalt. Deshalb ist es egal, ob die Person auf dem Cover schwul, hetero oder bi ist", erklärte der damalige Art Director des Magazins Marc Majewski gegenüber Bild.

Auch der Chefredakteur Felix Just erinnert sich gern an Thomas und die Zusammenarbeit: "Thomas war einer der coolsten Jungs, die wir in den letzten Jahren so vor der Kamera hatten." Besonders auch seine extrem gute Fitness sei damals ein überzeugendes Argument gewesen.

