Wunderbare Weihnachten bei den Windsors – oder etwa doch nicht? Am 25. Dezember präsentierte sich die Royal-Family friedvoll und mit bester Laune in Sandringham. Alle Augen waren dabei auf Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37) gerichtet, die nun endlich ihr Kriegsbeil begraben haben sollen. Doch angeblich war ihr Auftritt mehr Schein als Sein! Waren die Weihnachtsfotos von Kate und Meghan wirklich eine reine PR-Show?

Die Versöhnung an Xmas kauft den zwei Herzoginnen wohl nicht jeder ab – eine Expertin hat jetzt genauer hingesehen und hält ihren Frieden für einen Fake. "Ihre Körpersprache gleicht der von Politikern, die einen diplomatischen Eindruck vermitteln wollen", stellte eine britische Körpersprachen-Fachfrau für Daily Mail fest. Meghan steht in der Thronfolge weit unter Kate, was den vermeintlichen Zickenkrieg nicht gerade erleichtern dürfte.

An den Feiertagen sollen Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Charles (70) nun sogar ein Machtwort gesprochen haben, um der schier endlosen Fehde einen Riegel vorzuschieben. "Die Königin und der Duke of Cornwall haben es zugelassen, dass sich die Situation immer weiterentwickelt, ohne sich dabei einzumischen. Aber sie haben nun deutlich gemacht, dass Weihnachten ein Fest für die ganze Familie ist", berichtete ein Informant gegenüber The Sun.

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim "Making a Difference Together"-Event 2018

Getty Images Die Royal-Family 2018: Charles, Camilla, Andrew, Queen Elizabeth, Meghan, Harry, William und Kate

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan in London 2017

