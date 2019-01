Selena Gomez (26) scheint endlich wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Im Oktober dieses Jahres erlitt die Sängerin einen schweren Nervenzusammenbruch und begab sich im Anschluss – zum wiederholten Male – in Therapie. Seitdem setzt die Schauspielerin ganz neue Prioritäten in ihrem Leben. Das beweisen verschiedenen Aufnahmen, die die Beauty am vergangenen Sonntag vor einer Kirche in Los Angeles zeigen.

Offenbar hat Selena nach ihrem Kollaps ihre spirituelle Seite entdeckt. Sie besuchte am Wochenende zusammen mit ihrem Bodyguard einen Gottesdienst und zeigte sich dabei total causal und entspannt: Sie trug einen weiten Strickpullover in Weiß und eine schwarze Skinny Jeans. Den lässigen Look komplettierte sie mit flachen Schuhen.

Selena hat momentan anscheinend keinerlei Interesse, sich wieder in die Glamour-Welt Hollywoods zu stürzen. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit mit langen Spaziergängen und regelmäßigen Pilates-Sessions. Außerdem geht sie auch weiterhin zur Therapie und soll sogar einen Life Coach engagiert haben, der ihr dabei hilft, ihren Alltag zu gestalten.

P&P / MEGA Selena Gomez im Dezember 2018

P & P/Mega Selena Gomez, Sängerin

P&P / MEGA Selena Gomez im Dezember 2018

