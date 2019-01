Justin Bieber (24) polarisiert mit seiner neuesten Tätowierung! Der Musiker steht bekanntlich auf die bunten Körperbildchen – sein kompletter Oberkörper inklusive der Arme ist bereits voller Farbe. Doch jetzt setzte der Sänger noch einen drauf: Er hat sich ein Tattoo im Gesicht stechen lassen! Neuerdings prangt das Wort "grace", was soviel wie Anmut bedeutet, über seiner rechten Augenbraue. Seine Fans sind geteilter Meinung über das Face-Tat – viele sind einfach nur geschockt!

Justins Tätowierer Jon Boy teilte einen Schnappschuss von Biebz' neuester Errungenschaft auf Instagram – und etliche Belieber, wie sich Justins treueste Fans nennen, kriegten sich in den Kommentaren kaum ein: "Das hat er nicht wirklich gemacht", "Was macht er nur?" oder "Bitte sag mir, dass das nicht Justin ist und er sich kein Gesichts-Tattoo hat stechen lassen", waren nur drei der entrüsteten Nachrichten. Auch die Promiflash-Leser sind nicht überzeugt: In einer Umfrage (Stand 02.01.2019, 11:46 Uhr, 1.327 Teilnehmer) zeigten sich lediglich 13,9 Prozent (181 Teilnehmer) begeistert von dem Körperkunstwerk – 86,4 Prozent (1.146 Teilnehmer) fanden es eher nicht so toll!

Das Kunstwerk soll im Zuge einer Partner-Tätowierung mit seiner Frau Hailey Bieber (22) entstanden sein. Mit welchem Motiv und an welcher Stelle das Model aufwartet, ist aber bis jetzt noch nicht bekannt. Glaubt ihr, dass sich Hailey dasselbe Wort wie Justin stechen ließ? Stimmt ab!

Splash News Justin Bieber, Sänger

Splash News Justin und Hailey Bieber

Splash News Hailey Bieber, Model

