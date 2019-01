Saskia Atzerodt (26) hat nach ihrer Operation ein ganz neues Körpergefühl! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin litt in den vergangenen Monaten unter einer sogenannten Fettverteilungsstörung. Die von der Erkrankung betroffenen Fettzellen lagerten sich bei der 26-Jährigen hauptsächlich in den Beinen an. Dadurch hatte sie Schmerzen bei langem Sitzen und nur eine leichte Berührung der Haut reichte aus, um ein Hämatom hervorzurufen. Saskias Leidensdruck war so groß, dass sich die TV-Beauty für eine OP entschied – und die hat ihr Leben nun positiv verändert!

Im Interview mit RTL erklärte die Blondine den Zuschauern, weshalb sie sich dem Eingriff unterzog, durch den die erkrankten Fettzellen entfernt wurden. "Ich war an der Taille sehr schmal, die Oberschenkel wurden immer fülliger. Ich hatte immer Wasser in den Beinen. Ich habe das Lipödem, eine Fettverteilungsstörung." Mit Hilfe eines Fettabsaugungs-Verfahrens wurde ihr Leiden beendet – und das macht Saskia unglaublich glücklich: "Ich war noch nie so erleichtert. Ich habe direkt das Weinen angefangen, weil ich jetzt emotional diese Last los bin", offenbarte das Model.

Zuvor hatte die Ex-Verlobte von Nico Schwanz (40) versucht, das Problem selbst in den Griff zu bekommen. Doch auch eine besondere Diät und viel Sport konnten Saskia nicht bei der Behandlung ihres Lipödems nicht helfen.

