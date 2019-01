Bis vor wenigen Augenblicken war auf Cora Schumachers (42) Instagram-Profil kein Pärchen-Schnappschuss mehr zu finden. Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin hatte nach ihrem überraschenden Liebes-Outing alle Beiträge mit ihrem Freund Lenox gelöscht. Gerüchte machten die Runde, die Schmetterlinge seien bereits wieder gelandet und flatterten nicht mehr wie wild in ihrem Bauch umher. Jetzt postet Cora jedoch ein neues Pic mit ihrem vermeintlichen Freund – und das deutet definitiv nicht auf Ärger im Paradies hin.

Wieder vereint: Läuft also doch alles rund bei Cora und Lenox? Das Pärchen posiert auf seinem Foto gemeinsam in einem Fitnessstudio in Köln. Der stark tätowierte Rocker legt dabei liebevoll seinen Arm um die Profi-Rennfahrerin, die währenddessen verstohlen in den Spiegel lächelt. Auf eine Bildunterschrift verzichtet Cora komplett – nur Hashtags wie #FrohesNeuesJahr und ein Herz-Emoji zeugen davon, dass die beiden als Paar in 2019 gestartet sind.

Doch nicht nur Cora hat ihren verliebten Moment geteilt: Auch auf Lenox' Insta-Profil befindet sich der gleiche Post. Seiner Ex Kira wird das Bild wohl nicht sonderlich gefallen: Sie hatte kurz nach der Couple-Verkündung beteuert, Cora habe ihr ihren Mann ausgespannt.

Schürmann, Sascha/ActionPress Cora Schumacher bei "Promi Big Brother" im August 2018

Instagram / coraschumacher Lenox und Cora Schumacher

Instagram / 00imthequeen00 Kira

