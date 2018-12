Cora Schumacher (41) muss mächtig um ihren neuen Partner kämpfen! Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Motorsportlerin wieder vergeben ist. Der Hells Angels-Rocker Lenox eroberte vor drei Monaten ihr Herz. Seitdem werden die beiden immer wieder Hand in Hand in Düsseldorf gesichtet. Doch eine Dame stört sich an diesem Liebesglück: Lenox' Ex-Freundin Kira wettert in einem Interview jetzt heftig über das Paar!

Schon vor einigen Tagen behauptete Kira, sie sei immer noch mit Lenox zusammen. Ihrer Aussage nach hätte der 36-Jährige ihre Beziehung jedenfalls niemals offiziell beendet. Am Dienstag, als seine Liebe zu Cora öffentlich wurde, hätte sie angeblich noch gemeinsam mit dem Muskelmann am Frühstückstisch gesessen. Dementsprechend ist die Brünette nicht sonderlich gut auf ihren Ex zu sprechen. Doch ihre Wut richtet sich auch gegen die Promirennfahrerin: "Sie ist scheiße, sie hat mir meinen Mann ausgespannt", findet Kira gegenüber RTL.

Cora selbst hat sich zu dem Beziehungschaos noch nicht geäußert. Ihr neuer Partner Lenox wehrte sich aber bereits gegen Kiras Behauptungen. "Ich habe mit der Frau nichts zu tun und bin auch nicht verpflichtet, meine Ex über neue Beziehungen zu informieren", schilderte er in einem Bild-Interview seinen Standpunkt.

Instagram / 00imthequeen00 Kira

Getty Images Cora Schumacher bei "Let's Dance"

Instagram / lenoxaffanew Lenox, Hells Angels-Mitglied

