Andrej Mangold (31) hat den ersten Bachelor-Abend hinter sich und bereits drei Mädels nach Hause geschickt. Isabell Bernsee (28) hinterließ hingegen Eindruck, denn sie darf weiterhin um das Herz des Basketballers buhlen. Nicht nur mit ihrem langen Kleid hatte das Playmate zu kämpfen, sondern machte ihrer Konkurrenz direkt auch eine Kampfansage, die ehemaligen TV-Junggesellen zu weit ging! Daniel Völz (33) und Paul Janke (37) hätten Isabell keine Rose gegeben.

"Ich schwöre, die ist der Teufel höchstpersönlich" oder "Ich weiß, dass ich ein Hingucker bin": Mit solchen Aussagen machte Isabell während der Sendung von sich reden und sammelte bei Andrejs Vorgängern keine Pluspunkte. "Optisch fand ich sie sehr sympathisch. Dann hat sie angefangen zu erzählen. Mich hat das abgeturnt. Von wegen ich sehe keine Konkurrenz", erklärte Daniel in der Show Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen. Die Ladys seien zwar nicht im Kuppelformat, um Freunde zu finden, doch der Ton mache die Musik.

Ex-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) war der gleichen Meinung wie Daniel. Immerhin müssten alle Teilnehmerinnen in der Gruppe miteinander auskommen. Da sollten die Krallen nicht ganz so ausgefahren werden. "Man kann selbstbewusst sein, aber in gewissem Maße", zeigte sich auch Paul nicht begeistert.

