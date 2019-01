Überzeugt die Bachelor-Kandidatin Isabell Bernsee (28) den diesjährigen Rosenkavalier Andrej Mangold (31) etwa mithilfe ihres Kleides? Seit heute geht die Kuppelshow auf RTL in eine neue Runde, dieses Mal in Mexiko. Und gleich die zweite Schnittblumen-Anwärterin hat nicht nur ein Geschenk für den Ex-Basketballer dabei, sondern scheint auch in die textile Trickkiste zu greifen, um dem 31-Jährigen gleich ein wenig näher kommen zu können: Ihr Kleid veranlasst den gebürtigen Hannoveraner nämlich, die hübsche Brünette persönlich in die Villa zu geleiten!

Als Isabell aus der Limousine steigt, sieht man Andrej gleich an, dass ihr Outfit ihm offenkundig gefällt: Sie stellt sich ihm in einem glitzernden, bodenlangen Abendkleid vor, das mit einem mittigen Beinschlitz und rotem Innensaum besonders auffällt. Da muss die Trägerin ordentlich aufpassen, dass sich die Robe nicht in den High Heels verfängt – und der Bachelor fackelt nach der kurzen Vorstellungsrunde nicht lange: "Kommst du mit dem Kleid klar, oder soll ich dir helfen? Sonst bring ich dich gerne rein!" Auf dieses Angebot geht die Kickboxerin natürlich gern ein, hakt sich direkt bei dem 1,90 Meter großen Sportler unter und baut so schon einmal den ersten Vorsprung in Sachen Körperkontakt auf.

Dem Zufall will die gebürtige Burgerin allem Anschein nach nichts überlassen. Schließlich schindet sie nicht nur mit dem Fashion-Statement Eindruck, sondern hat sogar ein kleines Präsent dabei, das Andrej neugierig macht – ein Boxhandschuh-Schlüsselanhänger. "Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat!", kommentiert er schließlich vorfreudig.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Andrej Mangold in der ersten Bachelor-Folge

Anzeige

MG RTL D Isabell Bernsee, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de