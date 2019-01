Haben die aktuellen Bachelor-Babes ehrliche Absichten? Seit gestern Abend flimmert die neue Staffel des Flirt-Formats über die Mattscheiben: Basketballer Andrej Mangold (31) ist der Rosenkavalier, dessen Herz es in diesem Jahr zu erobern gilt! Gleich 20 Damen bewarben sich um den sportlichen Schnuckel – ohne ihn vorher gesehen zu haben. Doch sind die Ladys wirklich liebestoll oder eigentlich doch eher auf etwas anderes aus? Einige Kandidatinnen könnten den Zuschauern bekannt vorkommen.

Die 28-jährige Isabell Bernsee (28) aus Burg bei Magdeburg zog sich im Juni 2015 nicht nur für das Männermagazin Playboy aus, sondern war schon einmal in der Vox-Sendung Mieten, kaufen, wohnen dabei. Auch Christina Graß, die Andrejs erste Rose erhielt, hat bereits TV-Erfahrung: Sie spielt in der RTL2-Krankenhaus-Soap "Schwestern" mit. Lara Helmrich ist nicht einfach nur Stewardess, sondern wirkte als Kandidatin in der Vox-Castingshow "Das perfekte Model" mit. Während die gebürtige Ukrainerin Mariya Lazareva mit über 10.000 Abonnenten auf YouTube eine kleine Netzberühmtheit ist, darf sich auch die Fitness-Fanatikerin Jennifer Lange mit ihren 3.700 Followern auf Instagram zu den Influencern zählen.

Auch Cecilia Asoro, die einen guten Eindruck bei Andrej hinterlassen hat, ist kein Neuling in der Fernsehlandschaft. Sie war sowohl bei Take me out als auch bei Germany's next Topmodel mit an Bord. Vor knapp vier Jahren buhlte außerdem Nathalie Zengin bei "Kiss or Cash" schon einmal um einen Mann. Ist die Teilnahme bei "Der Bachelor" für einige der Girls also nur Mittel zum Zweck?

MG RTL D / Arya Shirazi TV-Bachelor Andrej Mangold

MG RTL D Mariya Lazareva, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jennifer Lange, nimmt 2019 an "Der Bachelor" teil

