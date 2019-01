Ungleiches Paar im Glück! Vincent Cassel (52) und Tina Kunakey trennen ganze 31 Jahre. Dem Altersunterschied zum Trotz schweben der Schauspieler und das Model seit zwei Jahren im siebten Himmel. Vor vier Monaten krönten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit, sagten im August in Südfrankreich "Ja" zueinander. Doch das Glück wird im neuen Jahr noch perfekter: Vincent und Tina verkündeten bereits, dass sie Eltern werden und zeigen jetzt stolz den wachsenden Babybauch!

Nur Tage nachdem Just Jared von der Schwangerschaft berichtet hatte, bestätigten die werdenden Eltern per Instagram-Video die frohe Botschaft. Darauf präsentiert Tina am Strand von Bahia, Brasilien, in einem strahlend gelben Bikini und mit einem noch strahlenderen Lächeln ihre süße Babykugel. Ehemann Vincent streichelt ihr dabei über den Bauch und drückt ihm einen Kuss auf. "Frohestes neues Jahr ever", schrieb Tina zum Clip.

Seit Juli 2016 zeigen sich der "Black Swan"-Star und das junge Model zusammen. Damals teilte Tina einen Schnappschuss, auf dem sie sich an den 52-Jährigen kuschelt. Vincent war zuvor 14 Jahre mit Monica Bellucci verheiratet. 2013 ließen sie sich scheiden, aber aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Töchter hervor.

Instagram / vincentcassel Tina Kunakey und Vincent Cassel

Instagram / tinakunakey Tina Kunakey in Brasilien

Getty Images Tina Kunakey und Vincent Cassel in Cannes im Mai 2018

