Tobias und Maren Wolf (26) haben genug! Die Eheleute sind nicht nur auf YouTube, Instagram und weiteren sozialen Netzwerken als Influencer tätig. Seit vergangenem Frühjahr sind die beiden Vlogger auch Designer und führen ein erfolgreiches Mode-Unternehmen. Für ihre Klamotten mussten sie zuletzt aber viel Hate einstecken – denn einige Follower behaupteten tatsächlich, das Paar habe die Designs von einem chinesischen Billighersteller abgekupfert. Nun haben Tobi und Maren die Faxen dicke – und äußern sich exklusiv gegenüber Promiflash zu den Vorwürfen!

Spottbillig und geklaut statt hochwertig und individuell – diese Beschuldigung musste das Paar über sich ergehen lassen. Auf Nachfrage von Promiflash erklärte das Management: "Wir garantieren für die Qualität unserer Produkte, kuratieren die Designs, kalkulieren die Preise fair und beziehen unsere Produkte NICHT von Aliexpress. Auch wir haben dank einiger Nachrichten aus unserer Community mitbekommen, dass ein kleiner Teil unserer RWTP-Pieces unter einem anderen Namen auf einer bekannten asiatischen Online-Einzelhandelsplattform gefunden wurde. Vereinzelt griffen wir – so wie es auch die großen Modehäuser machen – auf sogenannte 'Zukaufstyles'/'Zukaufdesigns' zurück. Dazu wurde uns von unserem erfahrenen Team, das auch für andere namhafte Modemarken arbeitet, geraten, um die Anzahl an Variationen im Shop hoch – und den Preis für unsere Unique-Designs klein zu halten. Diese Styles sind nicht geschützt und können daher auch von anderen Händlern genutzt werden. Daher können wir uns vor so etwas leider nicht schützen. Dass der asiatische Markt mit anderen Preisen arbeiten kann, ist bekannt."

Für ihre gemeinsame Kollektion investierten Tobi und Maren bereits viel Zeit und Kraft – denn die Auswahl ihres Produkts hatte sich als schwerer erwiesen als erwartet: "Jeder von uns beiden hatte auch so viele Ideen und Vorstellungen. Bis man sich wirklich auf die Sache einigt, war ein kleiner Weg!", hatten sie im Sommer Promiflash berichtet.

