Wenn das Image nichts mit der Realität zu tun hat! Seitdem die erste Staffel von Friends 1994 startete, hat Jennifer Aniston (49) nicht nur in ihrer Rolle als Rachel die Zuschauer verzaubert. Sie dreht mittlerweile unzählige erfolgreiche Kinofilme und präsentiert sich auf dem roten Teppich stets makellos gestylt. Entgegen dem eleganten Eindruck, den Jennifer dabei hinterlässt, findet sie sich selbst überhaupt nicht glamourös.

“Ich glamourös? Es braucht mehrere Stunden, um mich aufzustylen”, sagte sie laut Daily Mail jetzt in einem aktuellen Interview. Ohne ihr Stylisten-Team wäre sie aufgeschmissen und außerdem sei sie von Haus aus eher leger unterwegs. “Ich schmunzele immer in mich hinein, wenn jemand so etwas sagt, weil ich mich selbst noch nie so gesehen habe”, plauderte Jen weiter. “Ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich so wahrgenommen wurde, und ich hatte sicherlich viele Momente in meinem Leben, in denen ich mich nicht gut genug oder hübsch genug oder irgendetwas genug fühlte, wo ich mich schrecklich fühlte.”

Jennifers Patenkinder könnten ebenfalls belegen, dass die Schauspielerin privat eher weniger Glamour versprühe. Die würden sie gar nicht als glamouröse Person kennen. Die 49-Jährige verriet: “Sie kommen am Wochenende bei mir vorbei – [...] und wir sind alle in Jogginghosen oder Jeans und Flip-Flops unterwegs.”

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Aniston, Dezember 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Jennifer Aniston, US-Schauspielerin

Elder Ordonez / Splash News Jennifer Aniston, Schauspielerin

