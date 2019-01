Die erste Runde in einem spannenden Finale von The Voice Senior ist bereits entschieden – jetzt übernimmt das Publikum das Ruder! Jeweils zwei Kandidaten schickten die vier Promi-Juroren Yvonne Catterfeld (39), Mark Forster (34), The BossHoss und Sasha (46) zu Beginn der heutigen Sendung ins Rennen. Nach den Performances mussten sie sich jedoch für einen ihrer Schützlinge entscheiden. Nun stehen sie fest: Dieses Senioren-Quartett stellt sich dem gefürchteten Zuschauer-Voting!

Gleich als Erstes schaffte es der älteste Kandidat der Final-Show: Fritz Bliesener aus Schleswig-Holstein setzte sich mit seiner Interpretation des Liedes "The Prayer" gegen seine Konkurrentin Janice Harrington durch. Der 80-Jährige widmete den Song zudem einer besonderen Person in seinem Leben: "Ich singe das Lied für meine Frau, mit der ich jetzt 60 Jahre verheiratet bin." Sein Coach Yvonne zeigte sich begeistert. Als Nächstes schaffte es der passionierte Hausmann Joerg Kemp mit "Eiserner Steg" in die letzte Runde. In ihn setzte Mark Forster sein Vertrauen und ließ Giselle Rommel, die "Ich glaub, 'ne Dame werd' ich nie" sang, schweren Herzens ziehen.

Der dritte im Bunde ist der Stuttgarter Willi Stein – und die Entscheidung überraschte! Denn die Rocker-Juroren The BossHoss entschieden sich für den Opernsänger und nicht für den heimlichen Favoriten Wolfgang "Thunderwolf". Auch seine Performance des Gitarren-Klassikers "Highway To Hell" von AC/DC konnte Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (47) nicht gänzlich überzeugen. Der Sänger Sasha wählte schlussendlich seinen Kandidaten Dan und das verwunderte kaum, denn mit dem Kracher "Alone" hatte der 64-Jährige das gesamte Studio-Publikum auf seiner Seite, das sogar eine Zugabe forderte.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Joerg, "The Voice Senior"-Kandidat 2018

SAT.1/André Kowalski "The Voice Senior"-Finalist Willi

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Dan, "The Voice Senior"-Kandidat 2018

