Für Fußball-Profi Marco Reus (29) und seine Freundin Scarlett Gartmann (25) wird 2019 ein ganz besonderes Jahr, denn die beiden erwarten bereits in wenigen Monaten ihr erstes Kind! Im Oktober lüfteten der Kicker und das Model ihr süßes Geheimnis und sorgten damit bei ihren Fans für eine große Überraschung. Ein Babybauch war bei dem durchtrainierten Körper der 24-Jährigen aber bis vor Weihnachten nicht wirklich zu sehen. Doch mittlerweile ist die Babykugel bei Scarlett deutlich zu erkennen!

Auf einem aktuellen Instagram-Bild zeigt sich die hübsche Blondine in einem glitzernden, hautengen Dress, unter dem sich der Babybauch inzwischen nicht mehr verstecken lässt. Doch das scheint Scarlett auch gar nicht zu wollen – vor allem nicht, nachdem sich Kritiker in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt hatten, wo denn ihre Schwanger-Kurven bleiben. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht umfasst sie jetzt aber selbstbewusst ihre Kugel und wirkt dabei sichtlich stolz und glücklich. Auch auf weiteren Schnappschüssen präsentiert sie sich auf ihrem Instagram-Profil in ähnlicher Pose. Das Model kann es scheinbar gar nicht mehr abwarten, bis die kleine Maus endlich auf der Welt ist!

Scarlett und Marco sind bereits seit Ende 2015 ein Paar – die Geburt ihrer kleinen Tochter dürfte das Liebesglück des Paares dann auch perfekt machen.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann am Neujahrstag 2019

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann und Marco Reus an Weihnachten 2018

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann

