Nanu – wo ist denn Justin Biebers (24) neuestes Accessoire hin? Vor wenigen Tagen tauchte das erste Beweisfoto auf, dass der Musiker sich vor einigen Monaten tatsächlich ein Gesichtstattoo verpassen ließ: Das Wort "grace" (zu Deutsch: Anmut, Gnade, Anstand) ziert auf dem Pic die Haut über seiner rechten Augenbraue. Diese Körperkunst soll der "Baby"-Interpret seiner Göttergattin Hailey (22) gewidmet haben. Doch auf einem aktuellen Paparazzi-Schnappschuss von Justin ist der Schriftzug nun gar nicht mehr zu sehen!

Einige Fotografen lichteten den 24-Jährigen kürzlich bei einem Spaziergang durch Beverly Hills ab, nachdem er ein Fitnessstudio verließ. Da Justins Stirn auf den Bildern durch nichts verdeckt wird, müsste sein neuestes Tattoo eigentlich deutlich sichtbar sein – doch an der Stelle, wo das Motiv sitzen müsste, ist rein gar nichts zu erkennen!

Dass die Tätowierung scheinbar verschwunden ist, könnte mehrere Gründe haben: Im Gesicht sowie an den Händen kann es häufiger passieren, dass die Farbe rasch verblasst, da sich die Haut an diesen Körperpartien besonders schnell erneuert und somit auch die Tinte verloren geht. Auch möglich wäre es, dass der Sänger sich die Verzierung hat entfernen lassen oder mit etwas Make-up abgedeckt hat. Was denkt ihr, wo es hin ist? Stimmt ab!

Instagram / jonboytattoo Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Snorlax / MEGA Hailey und Justin Bieber, 2018

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin Bieber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de