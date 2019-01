Was der amtierende Bachelor Andrej Mangold (31) wohl zu diesem fiesen Laster sagt? Seit dem 2. Januar ist der attraktive Basketballer im TV auf der Suche nach seiner Traumfrau. Zwanzig Ladys lernte der Rosenkavalier bereits kennen – drei schickte er noch in der ersten Folge nach Hause. Lockenschopf Cecilia Asoro konnte den Junggesellen in der ersten Nacht der Rosen von sich überzeugen. Aber wäre das vielleicht anders ausgegangen, hätte Andrej ihr dunkles Geheimnis erfahren?

Cecilia hat sich in der Vergangenheit offenbar nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Wie Bild in Erfahrung gebracht hat, soll die 22-Jährige ein Schuldenproblem haben! Eine Vermögensauskunft soll sie im Herbst 2017 verweigert haben. So eine Aufforderung erhält man im Falle von unbezahlten Rechnungen, damit der Gläubiger weiß, ob sich im Besitz des Schuldners etwas pfänden lässt. Auf Nachfrage erklärte Cecilia nun, wie es dazu kommen konnte: "Mit 18 habe ich einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, im jugendlichen Leichtsinn unwissend darüber, was ich da genau unterschrieben habe. Die ausstehende Summe betrug damals gut 400 Euro, die ich nicht auf einmal begleichen konnte."

Inzwischen sei der fällige Gesamtbetrag durch Mahnkosten und Zinsen sogar noch gestiegen, weil sich der betreffende Mobilfunkanbieter ihrer Aussage nach unkooperativ verhalten habe. "Ich spare momentan mein Kellner-Gehalt, um die ausstehende Summe möglichst schnell begleichen zu können. Meine 'Bachelor'-Teilnahme hat damit nichts zu tun", stellte Cecilia klar. Auch wenn sich die Beauty offenbar nicht deswegen bei dem Kuppelformat beworben hat, aus der Bredouille könnte ihr die Gage aber trotzdem helfen. Man gehe nämlich davon aus, dass sie durch die Flirtshow mindestens 1.500 Euro verdient habe.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Cecilia Asoro, Bachelor-Kandidatin

