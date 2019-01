Cathy Hummels (30) ist ganz sentimental! Die Dirndl-Designerin verbringt aktuell erholsame Tage in Dubai – gemeinsam mit ihrem Mann Mats (30) und dem gemeinsamen Nachwuchs Ludwig. Der kleine Fratz krönte am 11. Januar 2018 das Liebesglück der beiden Turteltäubchen. Seit der Geburt hält er das Duo ordentlich auf Trab, doch die Eltern gehen in ihren Rollen total auf. Sein bald anstehender erster Geburtstag macht Mama Cathy nun ganz rührselig!

Auf Instagram meldete sich die 30-Jährige mit einem Familien-Schnappschuss aus der arabischen Metropole bei ihren Followern. Das Pic zeigt Cathy und ihren Gatten, wie sie strahlend jeweils eine Hand ihres Sprosses festhalten, damit dieser eigenständig ein paar tapsige Meter zu Fuß machen kann. "Bald bist du ein Jahr alt. Ich kann es nicht glauben. Jemand halte bitte die Zeit an", schrieb die Brünette zu der zuckersüßen Momentaufnahme von dem Persischen Golf.

Bei der Internet-Community kommt das Foto mindestens genauso gut an wie ihre zahlreichen heißen Bikini-Pics. "Wow, er kann schon an deiner Hand laufen" oder "Schönes Bild von euch zusammen – sieht man viel zu selten", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare unter dem Posting.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Dubai

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Januar 2019

