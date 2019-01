Die Hummels urlauben momentan im sonnigen Dubai und besonders Cathy (30) scheint die Sonne zu genießen. Nachdem sie in den vergangenen Tagen regelmäßig Bilder von sich in knapper Bademode veröffentlicht hatte, erteilte Mats (30) ihr ein Bikini-Pic-Verbot. Und siehe da: Die Influencerin tat ihrem Gatten den Gefallen und posierte mit Jacke. Aber das schien für die Beauty keine langfristige Lösung zu sein: Auf einem neuen Foto zeigt sie sich wieder im Zweiteiler.

Oh je, was wird Mats wohl zu Cathys neuem Instagram-Pic sagen? Es dauerte keine 24 Stunden, bis sie die lässige Sweatshirt-Jacke wieder ablegte und sich in einen schwarzen Bikini warf. Mit einer XXL-Sonnenbrille und einem Kokosnuss-Cocktail – inklusive Schirmchen – machte es sich die Mama des kleinen Ludwig auf einer Sonnenliege am Strand bequem und strahlte für die Aufnahme in die Kamera.

Cathy fühlt sich einfach pudelwohl in ihrer Haut – und das, obwohl sie seit der Schwangerschaft mit ihrem Sohn Ludwig schon ein paar Kilos zugelegt hat. Sie sei früher zwar dünner gewesen, aber längst nicht so glücklich wie jetzt. Ihre Follower feiern sie jedenfalls für die authentischen Pics.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels in Dubai

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Dubai, Dezember 2018

