Wiedersehen mit Handelsfachpacker Marco! Der kultige Schwiegertochter gesucht-Kandidat bekommt in der erfolgreichen RTL-Kuppelshow eine zweite Chance. Nachdem es mit seiner Ex Nicole zunächst so rosig ausgesehen hatte, ging ihre beinahe perfekte Turtelei doch den Bach hinunter. Nach einer zähen Single-Phase will er nun endlich die Frau fürs Leben finden – denn Marco fühlt sich trotz tierischer Lieblinge ganz schön allein.

Amors rechte Hand Vera Int-Veen (51) besucht den sympathischen Vokuhila-Träger bei sich zu Hause in Niedersachsen. Im Gespräch mit der Moderatorin berichtet Marco, dass seine geliebte Mutter Ingrid nicht mehr bei ihm wohnt. "Die ist leider im Pflegeheim. Die kann nicht mehr gesundheitlich. Seit ungefähr eineinhalb, zwei Jahren", erzählte der 42-Jährige. Es sei ruhig geworden in seinen vier Wänden: "Das ist manchmal ganz schön einsam hier. Zum Glück habe ich ja noch meine Katze und meine Wasserschildkröten. Aber besser wär's, wenn ich eine Partnerin hätte, mit der ich hier wohnen könnte", gab sich der liebenswürdige Stier-Mann total offen.

Doch nicht nur Marco geht wieder auf Brautschau: Auch Hobby-DJ Bernd wartet noch immer auf sein großes Happy End. Mit Schlager-Fan Melanie schien er es erreicht zu haben – doch das Schicksal hatte andere Pläne für den 47-Jährigen. Zusammen ziehen die zwei Solo-Männer nun auf Mallorca gen Liebesglück.

Handelsfachpacker Marco bei seiner neuen "Schwiegertochter gesucht"-Chance 2019

Hobby-DJ Bernd auf Brautschau auf Mallorca, "Schwiegertochter gesucht" 2019

Handelsfachpacker Marco und Hobby-DJ Bernd auf Mallorca

