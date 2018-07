Sie bekommen nun eine zweite Chance! Diese ehemaligen Schwiegertochter gesucht-Kandidaten sind in der aktuellen Staffel wieder mit von der Partie: Handelsfachpacker Marco, Märchenfreund Maik, "Mettigel"-Mario und Schlager-DJ Bernd haben bisher nicht die richtige Frau gefunden. Deswegen nimmt sich Kupplerin Vera Int-Veen (50) den Singles erneut an – dieses Mal aber auf unbekanntem Terrain: Die zweite Runde für die Kandidaten wird im Ausland stattfinden!

Das verkündete Vera den Männern jetzt in der RTL-Sendung. Es geht in den Urlaub für die Junggesellen! "Da kann man sich ohne Alltagskram mal richtig schön kennenlernen", erklärte die Liebesbeauftragte. Die neue Umgebung soll dafür sorgen, dass Mario, Marco und Co Mal einen anderen Blickwinkel auf die Damenwelt bekommen und entspannter sind.

Wo genau es für die Liebessuchenden hingeht, hat Vera noch nicht verraten. Ob das Urlaubsfeeling Maik, Bernd und den anderen Kandidaten dieses Mal vielleicht zu der Richtigen verhilft, können die Zuschauer nun jeden Sonntag auf RTL mitverfolgen. Glaubt ihr, die neue Umgebung wird den Jungs bei ihrer Suche helfen? Stimmt ab!

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Marco mit Vera Int-Veen

Anzeige

Mario Solo / Facebook Mario, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Moderatorin Vera Int-Veen mit "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Bernd

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de