Auf ihre Verlobung 2017 folgte ein Jahr später schon das Liebes-Aus des einstigen Traumpaars der Westlingszene – und das kurz vor der bevorstehenden Hochzeit. Seitdem versuchen Nikki Bella (35) und John Cena (41) eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufzubauen. Doch ist das Liebes-Wirrwarr der beiden Sportler endgültig beendet oder geht es in eine weitere Runde? Nikki verriet nun, dass sie immer noch in John verliebt sei.

In einem Teaser zur vierten Staffel ihrer Reality-Show Total Bellas gesteht Nikki, dass sich ihre Gefühle für ihren Ex trotz der Trennung nicht verändert hätten. Im Clip erzählt sie ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (35): "Es ist verwirrend, weil ich immer noch verliebt in ihn bin." Trotzdem scheint die Beziehung für sie Geschichte zu sein. Das Video zeigt Nikki auch bei einem Date mit Bachelorette-Teilnehmer Peter Kraus. Sie habe neun Jahre lang keinen anderen Mann geküsst, gesteht sie – während sich Peters Lippen den ihren nähern.

Ob das Reality-Sternchen wirklich schon bereit für eine neue Beziehung ist, bleibt abzuwarten. Denn obwohl Nikkis unerfüllter Kinderwunsch zur Trennung geführt haben soll, schwärmen die beiden Wrestler weiterhin voneinander. Auch John Cena ließ erst kürzlich verlauten, dass er seine Ex noch immer vermisse.

Variety/REX/Shutterstock , ActionPress Nikki Bella und Brie Bella bei den Kids' Choice Awards

Anzeige

Instagram / peterkrauswi Peter Kraus, "Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Getty Images John Cena bei einer Awardshow in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de