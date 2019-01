Bringen Timur Bartels (23) und Amani Fancy (21) das Eis nicht nur durch ihre nahezu perfekte Kür zum Schmelzen? Seit Sonntagabend brillierten der Schauspieler und die Eiskunstläuferin bei Dancing on Ice, holten sogar die Höchstpunktzahl des Abends. Aus sportlicher Sicht stimmt die Chemie zwischen den beiden einfach. Und auch sonst scheinen sich Timur und Amani blendend zu verstehen – sind sie mehr als "nur" Show-Partner?

Es wurde heiß! Als der Club der roten Bänder-Star und die Sportlerin über die eisige Fläche fegten, bekam das Publikum zu spüren, dass es auch auf allen anderen Ebenen hervorragend bei ihnen klappt. Instagram-Schnappschüsse auf ihren Profilen untermauern diese Annahme: Ein strahlendes Selfie hier, ein verträumter Blick dort. Über Weihnachten hatten die zwei eine kurze Trainingspause, die ihnen anscheinend schon recht schwergefallen ist: "Es ist nur ein Tag ohne Training gewesen und doch vermisse ich schon mein Eisflächen-Bambi", kommentierte Amani einen ihrer etlichen Postings.

Auch an der Jury ging nicht vorbei, dass es bei diesem Team einfach passt: "Bei euch war es sicher so, dass ihr euch gesehen habt und ein Feuerwerk losging. Ich dachte, das ist eine normale Eiskunst-Show… aber nein!", spielte Teleshopping-Queen Judith Williams (46) auf ihre zwischenmenschliche, möglicherweise romantische Beziehung an. Der Verdacht läge nahe: Immerhin deuteten Timur und Amani schon in ihrer Choreo hinter seiner Kappe versteckt einen Kuss an – womöglich ein echter, statt nur Show?

