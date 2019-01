Jetzt wird es auch bei Bill Kaulitz (29) spannend! In den vergangenen Monaten sorgte vor allem sein Zwillingsbruder Tom (29) mit seiner Partnerin Heidi Klum (45) für etliche Schlagzeilen: So waren auch bei den Golden Globes alle Augen auf das Paar und ihren Verlobungsring gerichtet! Doch hinter den Kulissen sorgte auch Bill für reichlich Getuschel: Angeblich soll er mit der Stylistin Sara Alviti geflirtet haben. Nun heizt der Tokio Hotel-Frontmann diese Spekulationen auch noch mit einem Social-Media-Beitrag an!

Auf Instagram zeigt sich Bill höchst zufrieden mit dem Auftakt des neuen Jahres. "Was für eine großartige Woche! Ich habe ein wenig entspannt, etwas gearbeitet, bin gereist, habe ein wenig gelacht, ein bisschen geliebt und etwas gefeiert. Wie hätte ich die Woche besser verbringen können", gibt er seiner Community ein Gefühlsupdate. Seine Follower springen natürlich sofort auf die Andeutung an, dass der 29-Jährige frisch verliebt sein könnte. "Ein wenig geliebt, was er damit wohl meint", "Ob er einen One-Night-Stand hatte" oder "Wen er wohl geliebt hat", spekulieren die User wild drauf los.

Einige Fans haben sogar schon eine Vermutung, in wen sich Bill verknallt haben könnte. "Ich hoffe, du wirst in diesem Jahr noch viel mehr lieben. Vielleicht mit Sara", mutmaßt zum Beispiel eine Userin. Bei Sara Alviti handelt es sich um eine Stylistin aus Heidis Beauty-Team. Da Bills Bruder Tom mit dem Supermodel liiert ist, dürften sich die Make-up-Queen und der Sänger in letzter Zeit also durchaus öfter begegnet sein. Auf seinem Social-Media-Profil teilte der Magdeburger sogar schon das eine oder andere gemeinsame Pic mit der Blondine.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz mit Heidi Klums Stylistin Sara Alviti

Getty Images Bill Kaulitz bei der Berliner Fashion Week

