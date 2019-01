Diese beiden sind von ihrer Wolke sieben nicht mehr herunterzuholen: Hailey (22) und Justin Biebers (24) Liebesgeschichte gleicht einer rasanten Achterbahnfahrt. Im September vergangenen Jahres machten erste Gerüchte die Runde, dass das frisch verliebte Paar bereits miteinander verheiratet sei. Wochen später gaben die Turteltauben ihre Ehe schließlich bekannt. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem sich das Model und der Musiker nicht überglücklich zusammen zeigen: Erst kürzlich verbrachten Hailey und Justin einen entspannten Tag am Meer!

Dieses Strahlen sagt wirklich mehr als tausend Worte: Am Santa Monica State Beach wurde das verliebte Duo vor wenigen Tagen von Paparazzi fotografiert. Offensichtlich immer noch bis über beide Ohren verliebt verbrachten die beiden dort ganz relaxt Zeit miteinander. Vor allem Justin schien ziemlich glücklich zu sein – trug er doch beinahe permanent ein Lächeln im Gesicht. Auch Hailey genoss sichtlich die Gesellschaft ihres Mannes.

Erst kürzlich verriet ein Insider HollywoodLife, dass sich das Power-Couple noch nicht wie ein richtiges Ehepaar empfinde. "Es fühlt sich immer noch so an, als gäbe es etwas, auf das sie sich freuen können, und es fühlt sich fast so an, als würden sie sich immer noch daten", sagte der Promi-Experte.

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber am Strand in Los Angeles 2019

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin Bieber und Hailey in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de